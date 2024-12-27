Holding dizisi neden final yapıyor? 26 Aralık Holding final bölümü oldu

27 Aralık 2024 00:34 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 00:40

İlk bölümde 2,83 reytingle düşük bir açılış yapan Holding dizisi kötü gidişe dur diyemeyince final yapma kararı aldı. Dizinin sevenleri 26 Aralık final bölümünü seyretti.

Holding oyuncuları ve dizinin konusu merak konusu oldu

Holding oyuncuları ve dizinin konusu merak konusu oldu

ATV’nin yeni dizisi Holding, fazla dayanamadan yayın hayatına son verilen yapımlar arasına girdi.

Mercedes Masal, Murat Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Burak Sevinç gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, 4 bölüm sonra erken final kararı aldı.

HOLDİNG DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İlk bölümde 2,83 reytingle düşük bir açılış yapan Holding dizisi sonraki bölümlerde de reytinglerini daha da kaybederek 2’nin altına düştü.

Düşüşe dur diyemeyen yapımcılar da diziye final yapma kararı aldı.

Reklam payının yetersizliği ve izleyici ilgisizliği de bu kararı destekleyen durumlar arasında yer aldı.

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCULARI

Holding’in erken finali, hem yapımcılar hem de oyuncular için büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu.

Dizinin oyuncu kadrosunda usta aktör Erdal Özyağcılar, Filiz Taçbaş, Öznur Serçeler, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz gibi isimler yer alıyordu.