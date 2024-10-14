Holding dizisinde Serra karakterini Itır Esen oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

14 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:00

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Holding dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Kasım ayında başlayacak olan dizide yer alan Serra karakterinin kim olduğu merak edildi. Ayrıca karakteri oynayan Itır Esen kimdir, kaç yaşında soruları da gündeme geldi.

Oyuncuları arasında Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Macit Koper, Gün Koper, Mustafa Üstündağ, Kayra Şenocak, Sadi Celil Cengiz, Ali İl gibi isimlerin rol aldığı Deniz Yılmaz ve Barış Yöl'ün yönettiği Holding​ dizisinin başlamasına sayılı günler kaldı. Kasım ayında başlaması planlanan dizide Serra karakterinin kim tarafından oynandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. HOLDİNG SERRA KİM? Holding dizisinde Ceyda, Ebru ve Sema'nın annesi Serra karakterini Itır Esen oynuyor. ITIR ESEN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? Itır Esen, 17 Aralık 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olan Itır Esen kariyerine ilk olarak fotomodellik yaparak başladı. Daha sonra oyunculuk yapan ünlü isim 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu adlı dizide "Nihal" karakterini oynadı. 2001 yılında TRT 1'de yayınlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide sinemaya 23 sene sonra geri döndü. Itır Esen'in oynadığı filmler ve dizilerin bazıları şöyle: 1975: Aşk-ı Memnu

1975: Bizim Aile

2001: Yeditepe İstanbul

2004: Aliye

2005: Yeniden Çalıkuşu

2006: Arka Sokaklar

2006: Doktorlar

2016: Kördüğüm

2017: Bir Deli Sevda

2019: Annem

2020: Saygı

2020: Zümrüdüanka

2021: Kırmızı Oda