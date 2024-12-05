Holding oyuncuları ve dizinin konusu merak konusu oldu

05 Aralık 2024 21:29 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 21:32

İlk bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan ATV’nin yeni dizisi Holding oyuncuları ve konusuyla en çok merak edilenler arasına girdi.

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ATV'nin yeni dizisi Holding​ bu akşam televizyon ekranlarında ilk sınavını verecek.

Tecrübeli oyuncuları yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise araştırma konusu oldu.

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi​de Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini yeni ailesinin içinde bulur.

Onun gelmesi ile ailede acımasız bir taht kavgası başlar.

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Holding dizisi oyuncu kadrosunda, Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Şebnem Hassanisoughi, Zeynep Özyağcılar, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Kayra Şenocak, Melisa Döngel, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Sadi Celil Cengiz ve Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular​ bulunuyor.