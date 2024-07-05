Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman kariyeri boyunca Barcelona, Benfica, Valencia dahil olmak üzere 10 takımı çalıştırdı

05 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:44

14 Haziran tarihinde Almanya'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final aşaması bugün (5 Temmuz) başlıyor.

Almanya-İspanya ile Portekiz-Fransa maçlarının yapılacağı günün ardından yarı finale çıkacak ilk takımlar belli olacak.

6 Temmuz tarihinde ise A Milli Takım Hollanda ile çeyrek final karşılaşmaları kapsamında karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman'ın istatistikleri ve çalıştırdığı takımlar merak ediliyor.

HOLLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

EURO 2024 boyunca 4-3-3 defansif taktik uygulayan Ronald Koeman kariyerine 1998-1999 yılları arasında Hollanda milli takımında yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

Buradaki görevinin ardından Barcelona'da yardımcı antrenörlük yaptı.

İlk teknik direktörlük deneyimini ise günümüzde Hollanda 2. Lig'inde bulunan Vitesse Arnhem takımında yaşadı.

Burada 1 yıl boyunca takımı yönettikten sonra sırasıyla Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Suthampton, Everton, Hollanda Milli Takımı (2018), Barcelona takımlarında görev aldı.

HOLLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜ RONALD KOEMAN'IN BAŞARILARI NEDİR?

Başarılı teknik adam kariyerinde 2 İspanya Kupası, 3 Hollanda Eredivisie, 1 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.