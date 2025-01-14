Holstein Kiel Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Nuri Şahin’in takımı ikinci yenilgisini aldı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 23:01 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 23:03
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund konuk olduğu Holstein Kiel karşısında ağır bir yenilgi aldı.
Borussia Dortmund Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Holstein Kiel karşısında mağlup oldu.
HOLSTEİN KİEL BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Holstein Kiel'e konuk olan Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund üst üste 2. yenilgisini aldı ve 25 puanda kaldı.
HOLSTEİN KİEL BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
Holstein Kiel'e galibiyeti getiren golleri; 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres, 45+4. dakikada Bernhardsson ve 90+8. dakikada Fiete Arp kaydetti.
Borussia Dortmund’un gollerini ise 71. dakika Giovanni Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens attı.
Kaynak: TGRT Haber