Honda Motosiklet Günleri 10-12 Mayıs tarihleri arasında Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek

04 May 2024 15:46 - Güncelleme : 04 May 2024 16:04

Motosiklet tutkunları için yeni modellerin ön gösteriminin yapılacağı ve test sürüşlerinin düzenleneceği Honda Motosiklet Günleri'nin 2024 yılında ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Türkiye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Honda Motosiklet Günleri 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul'da bulunan Honda Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik kapsamında, simülasyonlar, yarışmalar, eğitimler, söyleşiler, test sürüşleri ve ön gösterimler yapılacak.

Ücretsiz olacak olan etkinliğe resmi web sitesinden oluşturulan QR kod ile giriş sağlanacak.

Honda Motosiklet Günleri kapsamında çocuklara da trafik kuralları ve motosiklet ile ilgili özel eğitimler verilecek.