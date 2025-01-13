Hoşyar Sarıyıldız kimdir? Akdeniz Belediye Başkanı neden tutuklandı?

13 Ocak 2025 12:12 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:34

Mersin'in Akdeniz ilçesinin Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı. Hoşyar Sarıyıldız'ın neden tutuklandığı ve hangi partiden olduğu gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre belediye başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

Mersin​ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesinin tutuklandığı açıklandı.

HOŞYAR SARIYILDIZ KİMDİR?

Hoşyar Sarıyıldız, 1991 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kocapınar köyünde dünyaya geldi.

1994 yılında Mersin'e taşınan Hoşyar Sarıyıldız, üniversite eğitim öğretimini ise İstanbul'a gelerek tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra siyasete atıldı ve partisinin seçim komisyonunda görev aldı.

HOŞYAR SARIYILDIZ NEDEN TUTUKLANDI?

Hoşyar Sarıyıldız "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkında Kanuna Aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla göz altına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" Suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Hoşyar SArıyıldız Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

HOŞYAR SARIYILDIZ HANGİ PARTİDEN?

Hoşyar Sarıyıldız 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye başkanı adayı oldu.

Seçimlerde yüzde 36.92 oy alarak Akdeniz Belediye Başkanı seçildi.