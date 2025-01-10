Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan neden gözaltına alındı?

10 Ocak 2025 08:48 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 08:53

Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan'ın gözaltına alınmasının ardından nedeni gündeme geldi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, X platformu üzerinden haberi duyurdu.

Mersin​ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma DEM Partili belediye başkanlarına yönelik oldu. Ekiplerce düzenlenen operasyonlar sonucunda Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan gözaltına alındı.

Erken saatlerde meydana gelen olay sonrasında nedeni de merak edildi.

HOŞYAR SARIYILDIZ GÖZALTINA MI ALINDI?

Mersin​ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma sonrasında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti​ Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

HOŞYAR SARIYILDIZ VE NURİYE ASLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından dolayı gözaltına alındılar.

DEM Parti Mersin​ Milletvekili Ali Bozan, "Mersin'in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin'in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz." sözlerini söyledi.