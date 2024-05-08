Hristiyan bir ülke olan Uganda'nın 47,25 milyon nüfusu bulunuyor

08 May 2024 13:53 - Güncelleme : 08 May 2024 14:32

Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülke olan Uganda'nın nüfusu ve Müslüman olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca vatandaşlar Uganda'nın komşularını, yönetim şeklini de araştırıyor.

Uganda resmi adıyla Uganda Cumhuriyeti'nin nüfusu 2024 yılı itibarıyla 47,25 milyondur.

2023 yılı verilerine göre Uganda'da yaşayanların yüzde 45,1'i Protestan, yüzde 39,3'ü Katolik ve yüzde 13,7'si Müslüman'dır.

Uganda 9 Ekim 1962 yılında Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Başkanlık sistemi ile yönetilen ülkenin cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçilir.

Gayri Safi Milli Hasılası 45,57 milyar dolar olan Uganda'nın çalışan nüfusunun yüzde 71'i tarım, yüzde 7'si sanayi ve yüzde 22'si de hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 10 civarındadır.

Uganda'nın kuzeyinde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti bulunmaktadır. Ülkenin başkenti ise Kampala'dır.