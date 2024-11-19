HSK atama kararnamesi açıklandı mı? 332 savcı ve hâkimin görev yeri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda 332 savcı ve hakimin ataması gerçekleştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, hakim ve savcıların talepleri değerlendirilerek yeni atama kararlarını açıkladı.
Açıklamada, "Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
HSK'nin internet sitesinde yer alan iki kararnameye göre, adli yargıda 318, idari yargıda 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cabaoğlu, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,
Ankara Hakimi Şener Kabakulak, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine;
İzmir Cumhuriyet Savcısı Sertaç Kaplan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına;
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Şafak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine;
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Orhan Ozan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına;
Bursa Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına;
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Şenol Turan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, kararnamedeki atamalara itiraz etmek isteyen yargı mensuplarının, tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu"nu doldurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.