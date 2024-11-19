HSK atama kararnamesi açıklandı mı? 332 savcı ve hâkimin görev yeri değiştirildi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 21:43 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:47

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda 332 savcı ve hakimin ataması gerçekleştirildi.