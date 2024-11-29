HTŞ örgütü kim? Suriyeli muhalifler gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 17:09 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:10

Suriye'de çatışmalar sürerken Beşar Esad karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam HTŞ örgütü gündeme geldi. Örgütün Halep'e girmesi ardından çatışmalar büyürken örgütün açılımı ve kontrolünün kimde olduğu merak konusu oldu.

Halep​ ve İdlid'de Beşar Esad​ rejimi karşıtı olan HTŞ örgütü ile rejimi savunanlar arasında gerginlik sürüyor. Silahlı grup Heyet Tahrir Şam Türkiye'nin de gündeminde yer alırken açılımı da yeniden gündeme geldi. HTŞ ÖRGÜTÜ KİM? Suriye'de Beşar Esad karşıtı örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) amacına ulaştı. Silahlı örgütler, Halep'e girdi. HTŞ örgütü toplamda 56 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi. Rejim gücü ile çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, hatları kırarak Halep'e girdi Rejim karşıtı olan grupların ele geçirdiği yerler arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum ve Şeyh Ali yer alıyor. HTŞ AÇILIMI NEDİR? HTŞ örgütünün açılımı "Heyetu Tahriru'ş Şam" olarak biliniyor. İlgili Haberler SON DAKİKA | Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı HTŞ örgütü Halep'e girdi