Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? İzleyiciler yeni bölümün yayınlanacağı tarihi bekliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:43

NOW TV ekranlarında yayınlana Hudutsuz Sevda, Perşembe günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Yeni yıl haftasından dolayı ekranlara gelmeyen dizinin yeni bölümünün yayın tarihi belli oldu.

21 Eylül 2023 tarihinde ilk bölümü yayımlanan Hudutsuz Sevda​, Perşembe​ günleri Now TV​ ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarihi bekleyenler ise 9 Ocak yayın akışını kontrol ediyor. HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI? Now TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda da heyecan sürüyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyici kitlesine ulaşan dizi 9 Ocak akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Now TV yayın akışında dizinin yeni bölümü yer alıyor. BUGÜN HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMÜ VAR MI? 9 Ocak Perşembe yayın akışına göre dizinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni yıl haftası olmasından dolayı dizinin yeni bölümü yayımlanmamıştı. Bu akşam seyirci ile buluşacak. İlgili Haberler Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Miray Daner diziden ayrılıyor iddiası Sahipsizler bu akşam neden yok? Dizinin yeni bölümü yerine belgesel yayınlanacak