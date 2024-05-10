Hudutsuz Sevda Didem karakterini Elçin Zehra İrem oynuyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
10 May 2024 09:19 - Güncelleme : 10 May 2024 09:36
Vatandaşlar tarafından Hudutsuz Sevda Didem kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca karakteri oynayan oyuncu Elçin Zehra İrem'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
NOW TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü yayınlandı.
Bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler diziye Didem karakterinin kim tarafından oynandığını merak etmeye başladı.
Hudutsuz Sevda dizisinde Didem karakterini ünlü oyuncu Elçin Zehra İrem oynuyor.
Elçin Zehra İrem, 2002 yılında dünyaya geldi.
Sadri Alışık Kültür Merkezi Kamera Önü Oyunculuk ve Tiyatro eğitimi alan ünlü oyuncu Hicran adlı dizide başrol oynayarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Elçin Zehra İrem'in rol aldığı yapımlar ise şöyle:
- Babasının Kızı (2023)
- Merkez (2022)
- Hicran (2022-2023)
- Kardeşlerim (2023-2024)
Kaynak: TGRT HABER