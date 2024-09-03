Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, belirli kriterler uyulursa davanın düşmesi anlamına geliyor

03 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:39

Konuşmasında yer alan sözler sebebiyle tutuklanıp ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun aldığı ceza netleşirken hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demek, nedir gündeme geldi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NE DEMEK?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sanık için verilen cezanın bir süre denetim içerisinde sonuç vermemesi, denetim boyunca herhangi bir suç işlememesi ve gerekli yükümlülüklere uygun davranması halinde ceza kararının ortadan kalkması ve davanın düşmesi anlamına geliyor.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI NE ANLAMA GELİYOR, NEDİR?

HAGB kararı, kişinin siyasi veya özel hayatına kısıtlama getirilmeden ceza hukukunun ceza hukuku müdahalesini askıya alınması, bekletilmesi anlamına geliyor.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU CEZA ALDI MI, KAÇ YIL?

Röportaj esnasında kullandığı sözlerden dolayı tutuklanıp serbest bırakılan isim için savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla hapisle cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme ise 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geride kalırken Kayserilioğlu, cezaevine girmeyecek.

Tutuklanmasının ardından serbest kalan isim için yürütülen soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istemişti. İddianamede 4,5 yıla kadar hapsi istenirken bugün hakim karşısına çıktı ve 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.