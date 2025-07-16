Hükümet Kadın nerede çekildi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini, senaristliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı Hükümet Kadın filmi televizyon izleyicisiyle yeniden buluştu.

Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi konusu ne? Efsane film ne anlatıyor merak ediliyor.

HÜKÜMET KADIN KONUSU NE?

Midyat'ta yaşayan sekiz çocuk annesi Hate, hiç beklenmedik biçimde kendisini belediye başkanı koltuğunda bulur.

Hökümet gibi kadın olduğunu kısa sürede kanıtlayan Hate, karşılaştığı problemleri de kendi yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.

Midyat, halkı için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI KİMLER?