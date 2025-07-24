Hulk Hogan kimdir öldü mü? Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu hayatını kaybetti

Güreşin efsane ismi ve oyuncu Hulk Hogan, Florida'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hogan'a sağlık ekipleri müdahale etti ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hogan'ın eşi Sky, sadece birkaç hafta önce, Hogan’ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve ameliyatlardan sonra kalbinin gayet güçlü olduğunu belirtmişti.

Olayın ardından ABD’li güreşçinin evinin önünde çok sayıda polis ekibi ve sağlık çalışanının bulunduğu, Hogan’ın sedyeyle ambulansa taşındığı öğrenildi.

HULK HOGAN KİMDİR?

Terry Gene Bollea, bilinen sahne adıyla Hulk Hogan, 1980’li yıllarda güreş dünyasında efsane haline geldi.

Hogan, WWF kariyeri boyunca beş kez şampiyonluk yaşadı, 2005 yılında WWE Onur Listesi’ne alındı.

Kariyeri boyunca birçok büyük organizasyonda da yer aldı.

1982 yapımı Rocky 3 filminde ilk rolünü aldı.