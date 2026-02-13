Menü Kapat
Hull City Chelsea hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

Hull City Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanıyor belli oldu. İngiltere FA Cup’ta dördüncü tur heyecanı bu akşam yaşanıyor. Championship temsilcisi Hull City, Premier League ekiplerinden Chelsea’yi MKM Stadium’da konuk edecek. Saat 22.45’te başlayacak mücadelede kupada bir üst tura yükselme mücadelesi verilecek. Ev sahibi ekip sürpriz ararken, konuk takım ise yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor. Hull City - Chelsea nerede izlenir? İşte Hull City Chelsea maçı yayın bilgileri…

FA Cup’ta dördüncü tur karşılaşmaları kapsamında Hull City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. MKM Stadium’daki mücadele saat 22.45’te başlayacak. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City zorlu mücadelede bir üst tura çıkmak için sahada olacak. İşte Hull City Chelsea canlı yayın detayları…

HULL CİTY - CHELSEA NEREDE İZLENİR?

Hull City ile Chelsea arasındaki FA Cup dördüncü tur mücadelesi, Türkiye’de Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformu üzerinden yayınlanan Tabii Spor kanalına erişim sağlayarak maçı canlı takip edebilecek.

Hull City Chelsea maçını izlemek için tabii uygulaması ya da resmi internet sitesi kullanılabiliyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Platforma üye olduktan sonra “Canlı Yayınlar” veya “Canlı Kanallar” bölümünden Tabii Spor seçilerek yayın açılabiliyor.

HULL CİTY CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City Chelsea karşılaşması Tabii Spor’dan canlı yayınlanacak. Tabii Spor, TRT’nin küresel dijital yayın platformu tabii bünyesinde yer alan spor odaklı canlı yayın kanalı olarak hizmet veriyor ve farklı spor organizasyonlarını ekranlara taşıyor.

Platformda bazı içerikler ücretsiz erişime açık olurken, spor yayınlarının tamamına ve HD kalitede kesintisiz izleme imkanına erişim için genellikle tabii Premium üyelik gerekiyor. Kullanıcılar basit bir kayıt işlemiyle hesap oluşturabiliyor ve yayın akışı üzerinden Hull City Chelsea maçını seçerek canlı yayına ulaşabilecek.

HULL CİTY CHELSEA İSTATİSTİKLERİ

Hull City, İngiltere Championship’te mücadele eden bir ekip olarak FA Cup’ta Premier League temsilcisi Chelsea karşısına çıkacak. Konuk ekip, bir önceki turda Charlton Athletic’i 5-1 mağlup ederek adını dördüncü tura yazdırdı.

İki takım FA Cup tarihinde daha önce karşılaştığında Chelsea’nin yenilgi almadığı ve genel üstünlüğe sahip olduğu bilinmekte. Karşılaşmada hakem olarak Farai Hallam görev yapacak ve mücadelede VAR uygulaması bulunmayacak.

