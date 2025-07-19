Hull City Kasımpaşa maçı hangi kanalda belli oldu! Hazırlık maçı oynanacak

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Hull City Kasımpaşa maçına kısa süre kaldı. 19 Temmuz günü 18.00'de oynanacak olan hazırlık maçı canlı olarak takip edilecek.
Hull City ile Kasımpaşa bugün 18.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarların canlı olarak takip edeceği karşılaşmanın yayıncısı ve saati de belli oldu. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler HT Spor üzerinden izleyebilecek.
Bugün Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde oynanacak olan hazırlık maçı için bekleyiş sürüyor. Bugün 18.00'de oynanacak olan müsabaka HT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
19 Temmuz akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:
Hazırlık Maçı
Reading - Tottenham | 17:00 | TRT Spor
Kasımpaşa - Hull City | 18:00 | HT Spor
Westerlo - Samsunspor | 20:00 | HT Spor
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
Fransa - Almanya | 22:00 | TRT Spor
Brezilya Serie A
Fortaleza - Bahia | 22:00 | Spor Smart, Smart Spor HD
ABD USL Championship
Rhode Island - Hartford Athletic | 23:00 | USL Championship YouTube