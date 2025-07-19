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 | Sumru Tarhan

Hull City Kasımpaşa maçı hangi kanalda belli oldu! Hazırlık maçı oynanacak

Liglerde sezon arası devam ederken takımlar hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri ise Hull City Kasımpaşa maçı oldu. Maç kadrosu ve maç saati duyuruldu.

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Hull City Kasımpaşa maçı hangi kanalda belli oldu! Hazırlık maçı oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 16:20

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçına kısa süre kaldı. 19 Temmuz günü 18.00'de oynanacak olan canlı olarak takip edilecek.

HULL CİTY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City ile Kasımpaşa bugün 18.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarların canlı olarak takip edeceği karşılaşmanın yayıncısı ve saati de belli oldu. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler HT Spor üzerinden izleyebilecek.

Hull City Kasımpaşa maçı hangi kanalda belli oldu! Hazırlık maçı oynanacak

HULL CİTY KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde oynanacak olan hazırlık maçı için bekleyiş sürüyor. Bugün 18.00'de oynanacak olan müsabaka HT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Hull City Kasımpaşa maçı hangi kanalda belli oldu! Hazırlık maçı oynanacak

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Temmuz akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:

Hazırlık Maçı
Reading - Tottenham | 17:00 | TRT Spor
Kasımpaşa - Hull City | 18:00 | HT Spor
Westerlo - Samsunspor | 20:00 | HT Spor

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
Fransa - Almanya | 22:00 | TRT Spor

Brezilya Serie A
Fortaleza - Bahia | 22:00 | Spor Smart, Smart Spor HD

ABD USL Championship
Rhode Island - Hartford Athletic | 23:00 | USL Championship YouTube

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#Futbol
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