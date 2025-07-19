Hull City Kasımpaşa maçı hangi kanalda belli oldu! Hazırlık maçı oynanacak

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Hull City Kasımpaşa maçına kısa süre kaldı. 19 Temmuz günü 18.00'de oynanacak olan hazırlık maçı canlı olarak takip edilecek.

HULL CİTY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City ile Kasımpaşa bugün 18.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarların canlı olarak takip edeceği karşılaşmanın yayıncısı ve saati de belli oldu. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler HT Spor üzerinden izleyebilecek.

HULL CİTY KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde oynanacak olan hazırlık maçı için bekleyiş sürüyor. Bugün 18.00'de oynanacak olan müsabaka HT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Temmuz akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:

Hazırlık Maçı

Reading - Tottenham | 17:00 | TRT Spor

Kasımpaşa - Hull City | 18:00 | HT Spor

Westerlo - Samsunspor | 20:00 | HT Spor

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

Fransa - Almanya | 22:00 | TRT Spor

Brezilya Serie A

Fortaleza - Bahia | 22:00 | Spor Smart, Smart Spor HD

ABD USL Championship

Rhode Island - Hartford Athletic | 23:00 | USL Championship YouTube