Hurda araç ÖTV indirimi şartları! Bu araçlar ÖTV'den muaf olacak

16 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:31

2025 yılında gündemde olan hurda araç ÖTV indirimi teklifi, 25 yaş üzeri araçların hurdaya çıkarılması durumunda yeni yerli üretim araçların ÖTV'den muaf olmasını öngörüyor. Hurda araç ÖTV indirimi şartları merak ediliyor. Teklif, şoför esnafına da ÖTV ve KDV muafiyeti sunarken, ağır hasarlı araçların trafikten tamamen çekilmesini hedefliyor.

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

MHP tarafından TBMM'ye sunulan hurda araç ÖTV indirimi teklifi, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine yeni araç alımında önemli fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ 2025 ŞARTLARI

Hurda araç ÖTV indirimi teklifi, 2025 yılında 25 yaş üzeri ve 2000 model altı araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek için önemli vergi muafiyetleri içeriyor. Teklif, yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, hurdaya çıkarılan araçların yerine Türkiye​'de üretilmiş yeni araçların alınmasında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyor. Bu düzenleme ile yerli üretimin desteklenmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve trafikte daha güvenli araçların yer alması hedefleniyor.

Ayrıca, şoför esnafının ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için, mevcut araçlarını yenileriyle değiştirmelerinde 10 yıl süreyle ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesi planlanıyor. Bu teşvik, özellikle taksi, minibüs gibi ticari araç sahiplerine ekonomik bir destek sağlayarak, araçlarını daha konforlu ve güvenli araçlarla yenileme fırsatı sunacak.

HURDA ARAÇ ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI NELERDİR?

Yaş Şartı: Araçların 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Araçların 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Model: 2000 model altı araçlar bu teşvikten yararlanabilecek.

2000 model altı araçlar bu teşvikten yararlanabilecek. Yerli Üretim: Yeni alınacak araçların Türkiye'de üretilmiş olması şart.

Yeni alınacak araçların Türkiye'de üretilmiş olması şart. Bir Defalık Uygulama: Bu teşvikten sadece bir kez yararlanılabilir.

Hurda araç ÖTV indirimi şartları, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerinin teşvikten yararlanabilmesi için gerekli koşulları belirlerken, aynı zamanda ekonomik ve çevresel faydalar sağlamayı hedefliyor. Teklifin Meclis'ten geçmesi durumunda, bu düzenlemenin Türkiye'deki araç parkının yenilenmesine ve çevreye olan olumlu etkilerine katkıda bulunması bekleniyor.

Hurda teşviki ile şu model araçlar indirimli alınabilecek: Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz resmi bir tarih belirtilmemiş olsa da, kanun teklifi 2025 yılının ilk haftalarında gündeme gelmiş durumda.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR İÇİN HANGİ İNDİRİMLER SUNULUYOR?

25 yaş üstü araçların hurdaya çıkarılması durumunda, yeni alınacak araçlar için bir defalığa mahsus ÖTV muafiyeti sunuluyor.

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ İÇİN YENİ ARAÇLAR HANGİ ŞARTLARI TAŞIMALI?

Yeni alınacak araçların Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor.

ŞOFÖR ESNAFI HANGİ MUAFİYETLERDEN YARARLANABİLİR?

Şoför esnafı, yeni ticari araç alımlarında 10 yıl süreyle ÖTV ve KDV muafiyetinden yararlanabilir.