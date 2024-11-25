Hurda araç teşviki 2024’ten kimler yararlanacak?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 17:55 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:59

25 yaşın üzerindeki aracını hurdaya verecek olan vatandaşlara uygulanması planlanan hurda araç teşviki ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

ÖTV indirimine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerse aracını hurdaya verecek olan kişiler sıfır kilometre yeni aracı ÖTV’siz alabilecek. HURDA ARAÇ TEŞVİKİ 2024’TEN KİMLER YARARLANACAK? TBMM’ye sunulan kanun teklifi yasalaşırsa 25 yaş üzeri araç sahipleri önemli bir avantaj yakalayacak. Teklifte yer alan düzenlemeye göre; 25 yaşın üzerindeki aracını hurdaya vermek koşuluyla sıfır araç alacak olan vatandaşlar bir defaya mahsus olarak yerli üretim bir aracı ÖTV’siz şekilde alabilecekler. TÜRKİYE’DE KAÇ HURDA ARAÇ VAR? TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı bulunan araçların yaş ortalaması 14.5 olarak hesaplandı. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük araçlardan oluşmaktadır. 25 yaşından büyük araçların hurdaya verilmesi, çevre kirliliği, ekonomik, ulaşım güvenliği açısından önem arz etmektedir. Sıkça Sorulan Sorular Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Yasanın ne zaman çıkacağı henüz net değil. İlgili Haberler ÖTV’siz araç nasıl alınır? ÖTV’siz araç kanun teklifi çıktı mı? Hurda araç teşviki ile hangi arabalar alınabilir? TBMM'ye ÖTV’siz araçlar için sunulan teklif kabul edildi mi?