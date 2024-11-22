Hurda araç teşviki ile hangi arabalar alınabilir? TBMM'ye ÖTV’siz araçlar için sunulan teklif kabul edildi mi?

22 Kasım 2024 11:10 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:14

Hurda araç teşviki meclise yapılan yasa teklifiyle yeniden gündeme geldi. Yaşı 25’ten büyük olan hurda araçların trafikten çekilmesini baz alan teklifte, hurda araç teşviki olarak ÖTV’siz araç satışı öngörülüyor.

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Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM​ Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin kabul edilmesi halinde aracını dönüşüme verenler, bir defalığa mahsus olmak üzere Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulacak.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hurda ve yaşı 25’ten büyük araçlar için kanun teklifi sunuldu. Meclis’e verilen teklife göre, şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni arabanın ÖTV ve KDV​'den muaf tutulması talep edildi.

Hurda araç teşviki Türkiye’de ilk kez 2003 yılında uygulanmıştı ve belirli bir yaşın üzerindeki arabalar piyasadan çekilirken yeni araç satışları da artmıştı.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İLE HANGİ ARABALAR ALINABİLİR?

Hurda araç teşvikinin yasalaştığı durumda Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almak bir defaya mahsus mümkün olacak.

Hurda araç teşviki ile alınabilecek arabalar ise şu şekildedir;

- Fiat Egea

- Fiat Egea Cross

- Fiat Fiorino

- Ford Transit

- Ford E-Transit

- Ford Tourneo Custom

- Ford Transit Custom

- Ford Tourneo Courier

- Ford Transit Courier

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Renault Megane Sedan

- Renault Clio

- Renault Duster

- Toyota Corolla

- Toyota CH-R

- Togg T10X

- Volkswagen Transporter