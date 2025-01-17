Hurda teşviki çıktı mı? TBMM'ye sunulan teklifte son durum

17 Ocak 2025 21:48 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 21:51

2025 yılının başında gündeme gelen hurda araç ÖTV indirimi teklifi, 25 yaş üzeri araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. MHP tarafından TBMM'ye sunulan teklif, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni yerli araçların ÖTV'siz alınabilmesini öngörüyor. Hurda teşviki yasa teklifinin resmi olarak yasalaşıp yasalaşmadığı konusu merak ediliyor. Özellikle şoför esnafı için de ÖTV ve KDV muafiyeti içeren bu teklif, ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesini de hedefliyor.

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda araç teşviki ile ilgili kanun teklifi, 2025'in ilk haftalarında Meclis​ gündeminde yerini koruyor.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI?

Hurda teşviki yasası teklifi, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlamayı amaçlıyor. Ancak, Meclis'te hala görüşülmeyi bekleyen hurda teşviki yasası teklifi, sosyal medya ve bazı haber platformlarında spekülasyonlara yol açtı. Özellikle, 12 araç modelinin bu kapsamda satın alınabileceği iddiası gündeme geldi, ancak bu bilgi resmi olarak onaylanmadı.

Bu teklifin amacı, eski ve çevreye zararlı araçların ekonomiye kazandırılması, ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması olarak belirtiliyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda, ticari araç kullanan şoför esnafına da ÖTV ve KDV muafiyetiyle yeni araç satın alma imkanı getirilmesi planlanıyor. Ancak, henüz hurda araç teşvikinin yasalaştığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

HURDA TEŞVİKİ YASALAŞTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşvikinin yasalaşıp yasalaşmadığı hususunda henüz net bir bilgi yok. TBMM'ye sunulan kanun teklifi, meclis gündeminde yerini koruyor ancak resmi bir gelişme kaydedilmedi. Teklifin ne zaman yasalaşacağına dair bir tarih de belirtilmiş değil, bu konuda spekülasyonlar devam ediyor.

Mevcut durumda, teklifin yasalaşması ile birlikte 25 yaş üzeri araçlar hurdaya ayrılarak, yerine Türkiye'de üretilen yeni araçlar alınabilecek. Bu, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA SON DURUM!

Sosyal medya ve haber platformlarında çeşitli spekülasyonlar dolaşsa da, bu teklifin Meclis'ten geçip geçmeyeceği ve ne zaman geçeceği belirsizliğini koruyor. Bu konuda en güncel bilgiler, resmi kanallardan bekleniyor.

Şoför esnafı için ÖTV ve KDV muafiyeti sağlayacak olan teklif, özellikle ticari araç kullanıcıları arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Ayrıca, ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi için yapılan teklif, trafik güvenliği açısından da önemli bir gündem oluşturuyor. Bu tekliflerin yasalaşması, hem ekonomik faaliyetler hem de trafik güvenliği açısından önemli faydalar sağlayabilir.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz net bir tarih belirtilmedi, teklif Meclis'te görüşülmeyi bekliyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Teklif, 25 yaş ve üzeri, 2000 model altı araçları kapsıyor.