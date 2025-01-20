Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var

20 Ocak 2025 21:42 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 21:43

Hurda araç teşviki, 2025 yılının başında Meclis'te gündem oldu. 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması karşılığında, yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu teşvik, yalnızca bir kez kullanılabilecek ve yeni alınacak araçların Türkiye'de üretilmiş ve en az %40 yerlilik oranına sahip olması gerekecek. Teklif yasalaşırsa, 6 markanın 12 modeli teşvikten yararlanabilecek.

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda​ araç​ teşviki, hem otomobil​ piyasasını hem de çevreyi olumlu etkileyecek bir düzenleme olarak Meclis gündeminde.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR?

Hurda teşviki, 25 yaşını aşan araçları kapsıyor. Bu araçlar, hurdaya çıkarıldığında, sahiplerine yeni bir araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu düzenleme ile eski, çevreye zararlı ve güvenlik açısından riskli araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan fayda sağlaması beklenen bu teşvik, otomobil sahiplerine yeni ve daha güvenli araçlara geçiş fırsatı sunuyor.

Yerli üretim araçların teşvik edilmesi, aynı zamanda Türkiye'deki otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlayacak. 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılması, ekonomiye de katkı sağlayarak, geri dönüşüm süreçlerini hızlandıracak ve bu araçların yerine çevre​ dostu modellerin gelmesini teşvik edecek.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI

25 Yaş Şartı: Araçların 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Yerli Üretim: Yeni alınacak araçlar Türkiye'de üretilmiş olmalı.

Yerlilik Oranı: Yeni araçların en az %40 yerlilik oranına sahip olması şart.

Tek Kullanım: Bu teşvik, araç sahipleri tarafından sadece bir kez kullanılabilecek.

Bu şartlar, hem yerli üretimi desteklemeyi hem de trafikteki eski araçların yerini daha güvenli ve çevre dostu araçların almasını amaçlıyor. Teklifin yasalaşması durumunda, bu şartlara uyan araç sahipleri, yeni bir araç alırken önemli bir mali avantaj elde edecekler.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR ALINIR?

Teklifin yasalaşması halinde, hurda teşviki ile alınabilecek araçlar arasında şu modeller bulunuyor:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

VW Transporter

ÖTV muafiyeti sayesinde, bu araçların satın alım maliyetleri önemli ölçüde düşecek, böylece tüketiciler için daha ulaşılabilir hale gelecekler.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR GİRİYOR?

25 yaşını doldurmuş araçlar, hurda teşviki kapsamında değerlendiriliyor.

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter alınabilir.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELERDİR?

Araç 25 yaşını doldurmuş olmalı, yeni araç Türkiye'de üretilmiş ve en az %40 yerlilik oranına sahip olmalı, teşvik bir kez kullanılabilir.

HURDA TEŞVİKİ İLE SAĞLANACAK İNDİRİM NE KADAR OLACAK?

ÖTV ve KDV teşviklerinin kesinleşmesiyle netlik kazanacak, şu an için belirsiz.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yasa teklifi TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandığında uygulamaya geçecek, kesin tarih belirsiz.