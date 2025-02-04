Hurda teşviki ÖTV’siz araçlar! Meclis'ten geçti mi?

04 Şubat 2025 16:02 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:03

Hurda teşviki ÖTV’siz araçlar, Meclis'te görüşülmeyi bekliyordu. Hurda teşviki uygulamasıyla ilgili gelişmeler, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yasa tasarısı kapsamında, eski araçların geri dönüşümünü teşvik ederek çevre dostu, güvenli yerli üretim araçların alımını artırmayı amaçlayan düzenleme, önemli fırsatlar sunuyor. Hurda teşviki teklifi Meclis'te yasalaşırsa, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, yeni araçlarında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. 3 milyonu aşkın araç sahibini ilgilendiren bu teşvik, 6 farklı markanın 12 modeli için geçerli olacak.

Hurda teşviki ile ilgili son gelişmeler, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri için büyük önem taşıyor. Teklif, eski araçların geri dönüşümünü ve çevre dostu, yerli üretim araçların alımını teşvik etmeyi hedefliyor.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇLAR

Hurda teşviki kapsamında ÖTV muafiyeti sağlanacak araçlar, yalnızca Türkiye'de üretilen modellerden oluşacak. Bu düzenleme ile hem çevresel hem de ekonomik faydalar gözetiliyor.

Beklentiler, kanun teklifinin yasalaşması durumunda, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerinin hurda teşvikinden faydalanarak, ekonomik ve çevresel açıdan olumlu sonuçlar elde edileceği yönünde. Hurda teşviki yasasının geçmesi ile birlikte teşvik kapsamında değerlendirilebilecek ÖTV’siz 12 araç modeli de belli oldu.

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Şu an için hurda teşviki ile ilgili yasa tasarısı, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Halil Öztürk tarafından Meclis'e sunulmuş durumda. Ancak, teklifin Meclis'ten geçip geçmediğine dair herhangi bir yeni gelişme bulunmamaktadır.

Yasa teklifi, TBMM'de görüşülmeyi bekliyor ve bu süreçte kanunlaşma durumu netleşecek. Teklif, eski araçların geri dönüşümünü teşvik ederek, çevreye ve ekonomiye olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR?

Hurda teşviki kapsamında ÖTV muafiyeti sağlanacak olan araçlar şunlardır:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

VW Transporter

Bu araçlar, Türkiye'de üretilen modeller arasından seçilerek, hurda teşvikinden yararlanabilecekler. Bu sayede, eski araçların yerine daha çevre dostu ve trafiğe çıkmak için daha güvenli araçlar kullanıma sunulacak.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA

Son dakika gelişmelerine göre, hurda teşviki ile ilgili yeni bir açıklama veya değişiklik olmamıştır. Kanun teklifi, Meclis'te görüşülmeyi bekliyor ve bu konuda herhangi bir somut adım atılmış değil. Ancak, teklifin nasıl bir süreç izleyeceği ve ne zaman yasalaşacağı konusunda net bir bilgi henüz bulunmamaktadır.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz net bir tarih belirtilmemiş, yasa teklifi Meclis'te görüşülmeyi bekliyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

25 yaş ve üzeri araçlar için geçerli olacak, ancak ÖTV muafiyeti sadece belirli yerli üretim araçlar için sağlanacak.

HANGİ MARKA VE MODELLER HURDA TEŞVİKİNDEN YARARLANACAK?

Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter modelleri yararlanacak.

TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Teklif şu an Meclis'te görüşülmeyi bekliyor, herhangi bir yeni gelişme yok.