Hürrem Sultan Vakıfbank kadrosunda! Marina Markova’nın hayatı ve kariyeri

14 May 2024 18:26 - Güncelleme : 14 May 2024 18:28

23 yaşındaki smaçör yarım sezon İtalya’ya kiralanmıştı. Ağustos ayına kadar VW Jakarta Elektrik PLN forması giyecek olan Hürrem Sultan, ağustos ayında Vakıfbank forması giyecek.

MARİNA MARKOVA KİMDİR?

27 Ocak 2001 tarihinde Rusya’da dünyaya gelen Markova, 23 yaşında ve 1.99 boyunda.

2016-2019 yılları arasında Leningradka adına yarışan smaçör, 2019-2022 arasında Syracuse Üniversitesi adına mücadele etti. Sonrasında bir yıl Florida Üniversitesi smaçörlüğünü yaptı.

2023-2024 sezonunda Muratpaşa Belediyesi adına Sultanlar Ligi’nde yarışan sporcu aynı yıl Cev Challenge Kupasıyla takımıyla beraber şampiyon oldu.

2024 yılında yarım sezon İtalya’ya kiralandı, yaz sezonunda ise VW Jakarta Elektrik PLN’de yarışacak.

Ağustos ayında Vakıfbank forması ile Sultanlar Ligi’nde smaçör olarak oynayacak.