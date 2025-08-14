Menü Kapat
29°
Hüseyin İldem kimdir öldü mü? Dünya Şampiyonu eski milli güreşçi öldü

Türk güreşinin önemli isimlerinden olan eski dünya şampiyonu Hüseyin İldem vefat etti. Hüseyin İldem’in ölüm nedeni ve kariyeri merak konusu oldu.

Hüseyin İldem kimdir öldü mü? Dünya Şampiyonu eski milli güreşçi öldü
Türk güreşi, değerli bir ismi kaybetti. Eski dünya şampiyonu güreşçi ve çalıştırıcı Hüseyin İldem, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonu, Hüseyin İldem'in vefatını duyurduğu açıklamada, "Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem'in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Hüseyin İldem'in vefatı, Türk güreş camiasında büyük üzüntü yarattı.

Cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından paylaşılması bekleniyor.

Hüseyin İldem kimdir öldü mü? Dünya Şampiyonu eski milli güreşçi öldü

HÜSEYİN İLDEM KİMDİR?

Hüseyin İldem, 1980'li yıllarda Grekoromen stil 74 kiloda mücadele ederek önemli başarılar elde etti.

1983 yılında Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine adını yazdırdı.

Ayrıca, 1980 İslam Oyunları ve 1989 Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sporculuk kariyerinin ardından antrenörlük yaparak Türk güreşine hizmet etmeye devam etti.

Oğlu Cenk İldem, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak babasının izinden gitti ve uluslararası birçok başarıya imza attı.

Ailenin diğer ferdi Kansu İldem de Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

#Aktüel
