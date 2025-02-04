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Hüseyin Kök kimdir? Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Göç İdaresi Başkanlığına atandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 00:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:53
Hüseyin Kök kimdir? Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Göç İdaresi Başkanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkanlığına atandı. Kararın ardından Hüseyin Kök’ün kariyeri merak konusu oldu.

4 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve kararlar yayımlandı.

Hüseyin Kök kimdir? Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Göç İdaresi Başkanlığına atandı - 1. Resim

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINA KİM ATANDI?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı.

Göç İdaresi Başkanlığına ise Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök getirildi.

Ayrıca karara göre; Moğolistan Büyükelçiliğine Başak Genç Yüksel, Özbekistan Büyükelçiliğine ise Ufuk Ulutaş atandı.

Hüseyin Kök kimdir? Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Göç İdaresi Başkanlığına atandı - 2. Resim

HÜSEYİN KÖK KİMDİR?

Hüseyin Kök, Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde Bülent Arınç’ın danışmanlığını yapmıştı.

Hüseyin Kök bir süredir Göç İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

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Kaynak: TGRT Haber

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