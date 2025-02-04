Hüseyin Kök kimdir? Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Göç İdaresi Başkanlığına atandı

04 Şubat 2025 00:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:53

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkanlığına atandı. Kararın ardından Hüseyin Kök’ün kariyeri merak konusu oldu.

80 bin TL için alnına yaptırdığı dövme herkesi şoke etti!

80 bin TL için alnına yaptırdığı dövme herkesi şoke etti!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti

4 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve kararlar yayımlandı.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINA KİM ATANDI?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı.

Göç İdaresi Başkanlığına ise Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök getirildi.

Ayrıca karara göre; Moğolistan Büyükelçiliğine Başak Genç Yüksel, Özbekistan Büyükelçiliğine ise Ufuk Ulutaş atandı.

HÜSEYİN KÖK KİMDİR?

Hüseyin Kök, Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde Bülent Arınç’ın danışmanlığını yapmıştı.

Hüseyin Kök bir süredir Göç İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.