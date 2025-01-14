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Hüseyin Okandan kimdir? AK Parti Kayseri İl Başkanı Oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 18:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 18:26
Hüseyin Okandan kimdir? AK Parti Kayseri İl Başkanı Oldu

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeler sonucunda Hüseyin Okandan’ın il başkanı olarak atanmasına karar verildi. Hüseyin Okandan’ın kariyeri araştırma konusu oldu.

17 Ocak’ta yapılacak olan AK PartiKayseri​ İl Kongresi öncesinde il başkanı değiştir.

Kayseri AK Parti İl Başkanlığına Hüseyin Okandan getirildi.

Hüseyin Okandan kimdir? AK Parti Kayseri İl Başkanı Oldu - 1. Resim

ESKİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Yeni atama kararının ardından Kayseri eski il başkanı Fatih Üzüm’den de açıklama geldi.

Üzüm, “Yaklaşık 1,5 yıldır gururla yürüttüğümüz AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevini Genel Merkezimizde gerçekleşen görüşmeler neticesinde Hüseyin Okandan başkanımıza devretmiş bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Okandan kimdir? AK Parti Kayseri İl Başkanı Oldu - 2. Resim

HÜSEYİN OKANDAN KİMDİR?

Hüseyin Okandan 1989 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi.

17 yıldır AK Parti’de farklı kademelerde görev yapan Okandan ilçe ve il gençlik kolları başkanlığının yanı sıra il yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

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Kaynak: TGRT Haber
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