Hüseyin Okandan kimdir? AK Parti Kayseri İl Başkanı Oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 18:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 18:26

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeler sonucunda Hüseyin Okandan’ın il başkanı olarak atanmasına karar verildi. Hüseyin Okandan’ın kariyeri araştırma konusu oldu.