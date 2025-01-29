Hüseyin Reber Türk kimdir? Ahmet Türk'ün torunuydu

29 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:17

Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında yaşanan olay sonrasında Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin belli olmasının ardından hayatına dair bilgiler de gündeme geldi.

DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu olan Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Mersin-Adana D400 kara yolu civarında meydana gelen silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

HÜSEYİN REBER TÜRK KİMDİR?

Hüseyin Reber, Dem Parti'li Ahmet Türk'ün torunudur. Özel hayatına dair fazla bilgi bulunmayan isim silahlı saldırı sonucu vefat etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Türk, kurtarılamadı. Cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

HÜSEYİN REBER TÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Türk'ün torunu olan isim Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında yaşanan silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.