Hüseyin Yücel Beşiktaş başkanı olacak mı? Adaylığını açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor
Beşiktaş'ta yönetim kurulu, olağanüstü seçim kararı aldı. Kurulda görevi geçici süreliğine üstlenen Hüseyin Yücel’in başkanlığa aday olup olmayacağı ise tartışma konusu oldu. Yücel, görevden kaçmadığını ve aday olacağını açıkladı.
Beşiktaş’ta en son Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıklamıştı.
HÜSEYİN YÜCEL BEŞİKTAŞ BAŞKANI OLACAK MI?
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasından sonra görevi geçici olarak devralan Hüseyin Yücel, bir basın toplantısı düzenledi.
Hüseyin Yücel, “Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bilmenizi isterim ki bu süreçte istifa edip gitmek, en kolay seçenekti. Ama ben kaçmadım, kaçmıyorum. Buradayım, gerekirse Beşiktaş’a canım feda.” ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM NE ZAMAN?
Hüseyin Yücel, seçim takvimi için de konuştu.
Yücel, şu ifadeleri kullandı:
“Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu’muz, Beşiktaş’ımızı yönetecek yeni başkanımızı ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içinde toplanacaktır. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır.”