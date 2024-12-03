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Hüseyin Yücel Beşiktaş başkanı olacak mı? Adaylığını açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 20:11 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 20:15
Hüseyin Yücel Beşiktaş başkanı olacak mı? Adaylığını açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor

Beşiktaş'ta yönetim kurulu, olağanüstü seçim kararı aldı. Kurulda görevi geçici süreliğine üstlenen Hüseyin Yücel’in başkanlığa aday olup olmayacağı ise tartışma konusu oldu. Yücel, görevden kaçmadığını ve aday olacağını açıkladı.

Beşiktaş’ta en son Hasan Arat​'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar Hüseyin Yücel​'in başkanlık yapacağını açıklamıştı.

Hüseyin Yücel Beşiktaş başkanı olacak mı? Adaylığını açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor - 1. Resim

HÜSEYİN YÜCEL BEŞİKTAŞ​ BAŞKANI OLACAK MI?

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasından sonra görevi geçici olarak devralan Hüseyin Yücel, bir basın toplantısı düzenledi.

Hüseyin Yücel, “Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bilmenizi isterim ki bu süreçte istifa edip gitmek, en kolay seçenekti. Ama ben kaçmadım, kaçmıyorum. Buradayım, gerekirse Beşiktaş’a canım feda.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel Beşiktaş başkanı olacak mı? Adaylığını açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor - 2. Resim

BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM​ NE ZAMAN?

Hüseyin Yücel, seçim takvimi için de konuştu.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu’muz, Beşiktaş’ımızı yönetecek yeni başkanımızı ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içinde toplanacaktır. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır.”

Sıkça Sorulan Sorular
42 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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