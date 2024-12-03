Hüseyin Yücel Beşiktaş başkanı olacak mı? Adaylığını açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor

03 Aralık 2024 20:11 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 20:15

Beşiktaş'ta yönetim kurulu, olağanüstü seçim kararı aldı. Kurulda görevi geçici süreliğine üstlenen Hüseyin Yücel’in başkanlığa aday olup olmayacağı ise tartışma konusu oldu. Yücel, görevden kaçmadığını ve aday olacağını açıkladı.

İbrahim Üzülmez Beşiktaş teknik direktörlüğü için ilk kez konuştu!

İbrahim Üzülmez Beşiktaş teknik direktörlüğü için ilk kez konuştu!

Beşiktaş’ta en son Hasan Arat​'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar Hüseyin Yücel​'in başkanlık yapacağını açıklamıştı.

HÜSEYİN YÜCEL BEŞİKTAŞ​ BAŞKANI OLACAK MI?

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasından sonra görevi geçici olarak devralan Hüseyin Yücel, bir basın toplantısı düzenledi.

Hüseyin Yücel, “Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bilmenizi isterim ki bu süreçte istifa edip gitmek, en kolay seçenekti. Ama ben kaçmadım, kaçmıyorum. Buradayım, gerekirse Beşiktaş’a canım feda.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM​ NE ZAMAN?

Hüseyin Yücel, seçim takvimi için de konuştu.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu’muz, Beşiktaş’ımızı yönetecek yeni başkanımızı ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içinde toplanacaktır. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır.”