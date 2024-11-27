Hüseyin Yücel kimdir? Hasan Arat’ın yerine göreve geldi
Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat’ın sürpriz istifasının ardından genel kurula kadar yerine bakacak olan Hüseyin Yücel’in kariyeri merak ediliyor.
Hasan Arat'ın istifa kararının ardından Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Yücel getirildi.
Beşiktaş ikinci başkanı olarak görevde olan Hüseyin Yücel başkanın seçileceği genel kurula kadar görevi üstlenen isim oldu.
HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?
Hüseyin Yücel, 1982 yılında İstanbul’da doğdu.
Saint Benoit Lisesi’nde okuyan Yücel, Fransa’da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans öğrenimini tamamladı.
Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın icra kurulu başkanlığını üstlendi.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'Nİ KURDU
2017’de Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü basketbol takımını kurdu.
Bahçeşehir Koleji, ilk yılında Süper Lig’e çıktı, 2022 yılında da FIBA Europe Cup şampiyonu oldu.
Yücel, iki çocuk babasıdır, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.