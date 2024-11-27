Hüseyin Yücel kimdir? Hasan Arat’ın yerine göreve geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:38

Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat’ın sürpriz istifasının ardından genel kurula kadar yerine bakacak olan Hüseyin Yücel’in kariyeri merak ediliyor.