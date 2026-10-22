Husiler Arabistan’a neden saldırıyor?

Yemen’deki iç savaşın tarafları arasında yer alan Husiler, Suudi Arabistan ile uzun yıllardır devam eden siyasi ve askerî gerilimin merkezinde bulunuyor. Yemen’in kuzeyindeki Sada kentinde şekillenen hareket, zaman içerisinde askerî kapasitesini artırarak ülkenin önemli bir bölümünde kontrol sağladı. Eylül 2014’te başkent Sana’nın ele geçirilmesi, Yemen hükümetiyle yaşanan çatışmaları derinleştirirken Suudi Arabistan’ın da doğrudan müdahil olduğu yeni bir dönemin başlamasına zemin hazırladı. Riyad yönetiminin Yemen’deki gelişmelere yönelik politikası, Husilerin askerî faaliyetleri ve tarafların karşılıklı açıklamaları, Yemen krizinin temel gündem maddeleri arasında bulunuyor.

HUSİLER ARABİSTAN'A NEDEN SALDIRIYOR?

Husilerin Suudi Arabistan ile yaşadığı çatışmanın arka planında, Yemen’de uzun yıllardır devam eden siyasi istikrarsızlık ve iktidar mücadelesi bulunuyor. Yemen’in kuzeyindeki Sada kentinde 1990’lı yıllarda Mümin Gençler Hareketi adıyla şekillenen yapı, zamanla siyasi ve askeri bir harekete dönüştü. Zeydi Şiiliği geleneği içerisinde gelişen hareket, ilerleyen yıllarda Ensarullah adıyla da anılmaya başladı. Husilerin siyasi kimliği, Yemen’deki yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar ve ülkedeki güç mücadelesiyle birlikte gelişti.

Hareketin kuruluş sürecinde Hüseyin Bedreddin el-Husi önemli bir rol oynadı. Hüseyin el-Husi, 1992 yılında şekillenen Mümin Gençler yapılanmasının siyasi ve askeri bir harekete dönüşmesinde etkili oldu. Babası Bedreddin el-Husi’nin ruhani önderliğini yaptığı yapı, zaman içerisinde Yemen yönetimine karşı muhalefetini artırdı. Bu süreçte Husilerin siyasi talepleri ve merkezi yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar, ülkedeki çatışmaların başlıca konuları arasına girdi.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki ilk büyük silahlı çatışma 2004 yılında Sada’da başladı. Yemen hükümeti, sınırlı çatışmalarda üç askerin öldürülmesinden Husileri sorumlu tuttu. Taraflar arasında yıllar boyunca devam eden çatışmalar, 2010 yılında sağlanan ateşkesle sona erdi. Ancak ateşkes, Yemen’deki siyasi anlaşmazlıkların bütünüyle ortadan kalkmasını sağlamadı.

Yemen’deki kriz, 2014 yılında Husilerin başkent Sana’yı ele geçirmesiyle daha geniş bir boyuta ulaştı. Başkentin kontrolünün el değiştirmesi, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetiyle Husiler arasındaki mücadeleyi derinleştirdi. Husiler ülkenin önemli bir bölümünde etkinlik kazanırken hükümetin otoritesi ve ülkenin siyasi geleceği üzerindeki anlaşmazlıklar da belirginleşti.

Bu gelişmeler, Suudi Arabistan’ın Yemen politikasında önemli bir dönüm noktası oldu. Riyad yönetimi, Husilerin ilerlemesini kendi güvenliği ve bölgesel çıkarları açısından tehdit olarak değerlendirdi. 2015 yılında Yemen hükümetini desteklemek ve Husilerin ülke genelinde hakimiyet kurmasını engellemek amacıyla askeri harekat başlatıldı. Böylece Yemen’deki iç savaş, Suudi Arabistan ile Husiler arasında doğrudan askeri çatışmaların da yaşandığı bir sürece dönüştü.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askerî müdahalesi

Suudi Arabistan’ın 2015 yılında başlattığı askeri harekat, Husiler ile Riyad yönetimi arasındaki gerilimin temel aşamalarından birini oluşturdu. Suudi Arabistan, Yemen’de uluslararası alanda tanınan hükümete destek verirken Husilerin ülke içerisindeki ilerleyişini durdurmayı amaçladı. Husiler açısından ise Suudi Arabistan, Yemen’deki siyasi ve askerî mücadelede karşılarında bulunan en önemli dış aktörlerden biri haline geldi.

Husiler, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askerî faaliyetlerini kontrol ettikleri bölgeler açısından tehdit olarak değerlendiriyor. Hareket, Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarını ve askeri baskıyı kendi eylemlerine gerekçe olarak sunuyor. Füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da Husilerin Riyad yönetimine karşı yürüttüğü askeri faaliyetlerin bir parçası olarak görülüyor.

Husilerin saldırılarında füze ve insansız hava araçlarının rolü

Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarında füze ve insansız hava araçları önemli bir yer tutuyor. Bu araçlar, hareketin Yemen sınırlarının dışındaki hedeflere karşı askerî faaliyet yürütmesinde kullandığı yöntemler arasında bulunuyor. Saldırıların yöneldiği noktalar arasında petrol tesisleri, havaalanları ve askerî üsler gibi ekonomik ve güvenlik açısından önem taşıyan alanlar yer alıyor.

Petrol tesisleri, Suudi Arabistan’ın ekonomik faaliyetleri bakımından kritik bir öneme sahip. Bu tesislere yönelik saldırılar, enerji üretimi ve taşımacılığı gibi alanlarda güvenlik kaygılarını artırabilecek nitelik taşıyor. Husilerin bu tür noktaları hedef alması, Yemen’deki askerî çatışmanın ekonomik sonuçlarının da gündeme gelmesine neden oluyor.

Havaalanları ve askerî üsler de saldırılarda adı geçen önemli noktalar arasında bulunuyor. Havaalanlarının güvenliği, sivil ve askerî hava trafiği bakımından önem taşırken askerî üsler ülkenin savunma kapasitesinin bir parçasını oluşturuyor. Bu tür noktalara yönelik saldırılar, Suudi Arabistan’ın güvenlik önlemlerini ve savunma sistemlerini gündeme getiriyor.

Husiler kimdir?

Husiler, Yemen’in kuzeyindeki Sada kentinde 1990’lı yıllarda Mümin Gençler Hareketi adıyla şekillenen ve daha sonra Ensarullah adıyla anılan siyasi ve silahlı bir harekettir. Zeydi Şiiliği geleneği içerisinde gelişen grup, 2014 yılında başkent Sana’yı ele geçirmesinin ardından Yemen’deki iç savaşın başlıca taraflarından biri haline geldi.

Hareketin kökenleri, Yemen’deki yönetimin politikalarına karşı gelişen muhalefete dayanıyor. Hüseyin Bedreddin el-Husi, hareketin siyasi ve askerî bir yapıya dönüşmesinde önemli rol oynadı. Husiler ile Yemen hükümeti arasında 2004 yılında başlayan silahlı çatışmalar, 2010 yılında ateşkesle sona erdi.

Ancak sonraki yıllarda Yemen’deki siyasi kriz derinleşti ve Husilerin başkent Sana’yı ele geçirmesiyle yeni bir dönem başladı. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, Husilerin İran ve Lübnan Hizbullahı ile bağlantılı olduğunu ileri sürerken Husiler hükümetin meşruiyetini reddediyor. Bu anlaşmazlıklar, Yemen’deki iktidar mücadelesinin temel unsurları arasında yer alıyor.