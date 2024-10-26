İBB, 29 Ekim’de açık olan müzeleri duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ekim 2024 13:01 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olan müzelerin isimlerini paylaştı. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan bu özel günde tarihi müzeleri gezmek isteyen müzelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı.