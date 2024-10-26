İBB, 29 Ekim’de açık olan müzeleri duyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olan müzelerin isimlerini paylaştı. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan bu özel günde tarihi müzeleri gezmek isteyen müzelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı.
Cumhuriyet Bayramı'nda açık olan müzeler belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de açık olan kütüphaneler ve müzeleri duyurdu.
Vatandaşlar resmi tatil olmasından dolayı 29 Ekim günü İstanbul'da gezi planları yapıyor.
29 EKİM'DE MÜZELER AÇIK MI?
28 Ekim günü 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacak.
Vatandaşlar ise İstanbul'da gezebileceği müzeleri araştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık olan müzelerin isimlerini paylaştı.
29 EKİM SALI İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER AÇIK?
İBB tarafından paylaşılan duyuruya göre açık olan müzeler şöyle:
- Anadolu Hisarı Müzesi
- Aşiyan Müzesi
- Atatürk Müzesi
- Bakırköy Sanat
- Baruthane Müze
- Casa Botter
- Cendere Sanat Müzesi
- Cumhuriyet Müzesi
- Çubuklu Silolar
- Haliç Sanat
- İstanbul Sanat Müzesi
- İstanbul Tasarım Müzesi
- İtfaiye Müzesi
- Kemal Sunal Müzesi
- Maltepe Sanat
- Mecidiyeköy Sanat
- Tekfur Sarayı Müzesi
- Müze Gazhane