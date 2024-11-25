İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursunun kimlere çıkabileceği merak konusu oldu

25 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:41

İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine tanımlanan İBB bursu için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

2024 İBB​ burs​ sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul​'da okuyan binlerce üniversitelinin eğitim​ hayatına katkı sağlayacak olan İBB bursları, yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul’da eğitim hayatına devam eden binlerce üniversiteli İBB burs sonuçları için geri sayıma başladı. İBB burs sonuçlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İBB burs sonuçları, Genç Üniversiteli internet sitesinde erişime açılacak. Aynı zamanda öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İBB BURSU KİMLERE ÇIKAR?

İBB bursu çıkma ihtimali yüksek öğrenciler şu şekildedir;

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.