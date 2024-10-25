İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

25 Ekim 2024 08:00 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:06

İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine tanımlanan İBB bursu için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

2024 İBB burs​ sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul​'da okuyan binlerce üniversitelinin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan İBB bursları, yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul’da eğitim hayatına devam eden binlerce üniversiteli İBB burs sonuçları için geri sayıma başladı. İBB burs sonuçlarının aralık​ ayında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İBB burs sonuçları, Genç Üniversiteli internet sitesinde erişime açılacak. Aynı zamanda öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.