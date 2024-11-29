İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor

29 Kasım 2024 00:02 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 00:06

2024-2025 İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvuruda bulunan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor.

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İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 burs​ başvuru​ sonuçları için gözler gelecek bir haberde.

İBB​ Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında verilecek olan burslar için ihtiyaç sahibi öğrenciler bekleyiş içinde.

İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB 2024-2025 burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

2024-2025 dönemi burs başvuru sonuçlarını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresinden sorgulayabilirsiniz.

Ayrıca burs kazanan öğrenciler SMS ile de bilgilendirilecek.

KİMLER İBB BURSU ALABİLİR?

İBB bursu için aranan şartlar şöyle:

Öğrencinin kendisi ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi. Normal öğrenim öğrencisi olmak. Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30, Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40. Başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4’lü sistem üzerinden 2,00 olması, Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.