İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 00:02 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 00:06
2024-2025 İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvuruda bulunan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 burs başvuru sonuçları için gözler gelecek bir haberde.
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında verilecek olan burslar için ihtiyaç sahibi öğrenciler bekleyiş içinde.
İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB 2024-2025 burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
2024-2025 dönemi burs başvuru sonuçlarını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresinden sorgulayabilirsiniz.
Ayrıca burs kazanan öğrenciler SMS ile de bilgilendirilecek.
KİMLER İBB BURSU ALABİLİR?
İBB bursu için aranan şartlar şöyle:
- Öğrencinin kendisi ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi.
- Normal öğrenim öğrencisi olmak.
- Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
- Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40.
- Başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4’lü sistem üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
Sıkça Sorulan Sorular
3 taksit halinde toplamda 15 bin TL ödeniyor.
Kaynak: TGRT Haber