İBB burs başvuru tarihinin bu ay açıklanması bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları bekleniyor. Öğrenciler İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ederken henüz tarih duyurulmadı.
"Genç Üniversiteli" Eğitim desteği almak isteyenler öğrenciler İBB tarafından başvuru tarihlerinin duyurulmasını bekliyor.
Okulların açılmasına kısa süre kala başvuru işlemlerinin de başlamasın öngörülürken henüz bir tarih belirtilmedi.
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi henüz başvuru tarihlerini belirlemezken bu ay içerisinde başlaması tahmin ediliyor. Geçen sene işlemler 26 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da eylül ayının sonuna doğru başlaması beklenen başvurular ile ilgili duyuru gelmesinin ardından gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Açık öğretimde okuyan, Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler, Ücretli değişim programında bulunanlar, Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyük olanlar, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyük olanlar, Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve Sabıka kaydı olanlar burstan yararlanamayacak.
İBB BURSU KAÇ TL, NE KADAR ÖDENECEK?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği 3 taksit yatırılırken 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olarak hesaplara geçecek. Adaylar, İstanbul Senin sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ŞARTLAR NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Eğitim desteği için başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak