İBB burs başvuru tarihinin bu ay açıklanması bekleniyor

17 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları bekleniyor. Öğrenciler İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ederken henüz tarih duyurulmadı.

İBB "Sen Oku Diye" eğitim desteği burs başvuruları 11 Eylül'e kadar alınacak

İBB "Sen Oku Diye" eğitim desteği burs başvuruları 11 Eylül'e kadar alınacak

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteği almak isteyenler öğrenciler İBB tarafından başvuru tarihlerinin duyurulmasını bekliyor.

Okulların açılmasına kısa süre kala başvuru işlemlerinin de başlamasın öngörülürken henüz bir tarih belirtilmedi.

İBB BURS​ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​ henüz başvuru tarihlerini belirlemezken bu ay içerisinde başlaması tahmin ediliyor. Geçen sene işlemler 26 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da eylül ayının sonuna doğru başlaması beklenen başvurular ile ilgili duyuru gelmesinin ardından gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Açık öğretimde okuyan, Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler, Ücretli değişim programında bulunanlar, Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyük olanlar, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyük olanlar, Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve Sabıka kaydı olanlar burstan yararlanamayacak.

İBB BURSU KAÇ TL, NE KADAR ÖDENECEK?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği 3 taksit yatırılırken 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olarak hesaplara geçecek. Adaylar, İstanbul Senin sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ŞARTLAR NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Eğitim desteği için başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak