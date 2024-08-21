İBB burs başvuruları geçen yıl 26 Eylül ile 3 Kasım aralığında alındı

21 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:15

2024-25 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala YKS sonuçları açıklanarak adayların yerleştiği okullar belli oldu. Milyonlarca öğrenci ise İBB burs başvurularının ne kadar olduğu ve ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Öğrencilerin beklediği KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos'ta başlamıştı.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan burs "Genç Üniversiteli" adıyla bilinirken bu yılki başvuru tarihi henüz paylaşılmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular 26 Eylül'de başlarken bu sene de yaklaşık aynı tarihlerde olması bekleniyor. Resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

İBB BURS BAŞVURU NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Eğitim desteği olarak verilen bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit olarak hesaplara geçiyor.

İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ÜCRETİ BELLİ Mİ?

YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar yurt arayışına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuruları ise 16 Ağustos ile 19 Ağustos aralığında gerçekleşti.

Yurtların olduğu yerler ise şöyle:

Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR, ŞARTLAR NEDİR?

T.C vatandaşı olmak

İstanbul'da eğitim alıyor olması veya ailesinin vefatı sonucu İstanbul'da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Öğrenim süresinin içerisinde eğitim almaya devam ediyor olmak

Devlet Üniversitesinde okumak veya özel üniversitede %100 burslu olarak okumak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumunda maddi destek ihtiyacı olması şartlar arasında yer alıyor.