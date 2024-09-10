İBB burs başvurularının eylül sonunda başlaması bekleniyor

10 Eylül 2024 13:50 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:53

İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine tanımlanan İBB bursu için başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'da okuyan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verilen burs başvurularının eylül sonunda başlaması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite hayatına İstanbul’da başlayan veya öğrenimi devam eden öğrencilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen İBB bursu için başvuru tarihleri henüz belli değil.

Geçtiğimiz yıllarda 26 Eylül’de başlayan İBB burs başvurularının bu yıl eylül sonunda erişime açılması öngörülüyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak