İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Yılsonu geldi sonuçlardan ses çıkmadı

23 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:45

2024 İBB burs sonuçları yılsonuna sayılı günler kalmasına rağmen halen açıklanmadı. Burs başvurusu yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

Değerlendirme sonucu olumlu olacak 100 bin üniversite​ öğrencisine üç taksitle toplamda 15 bin TL sağlayacak olan İBB​, burs​ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

İBB burs başvurularının üzerinden bir ay geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise sonuçlar 19 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl ki gibi sonuçların Aralık ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

Bu nedenle önümüzdeki 1-2 gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandıktan sonra başvuru yapan adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak.

İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.