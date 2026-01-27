İBB emekli pazar desteği başvuruları başladı mı kimler alabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli pazar desteği için başvuru kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda; 20 bin emekliye, kişi başı yıllık 10 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.

Söz konusu programdan İstanbul'da ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen emekliler yararlanabilecek.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İBB, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla emekli pazar desteği başvurularının başlatıldığını duyurdu.

Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden kabul edilecek.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Emekli Pazar Desteği’nden İstanbul sınırları dâhilinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler, İBB pazar desteğine başvuruda bulunabilir.