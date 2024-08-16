İBB öğrenci yurt başvuruları 16 Ağustos itibarıyla başlarken 4 gün sürecek

16 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi görecek olan öğrenciler için yurt imkanı sağlarken başvuruların nereden, nasıl yapıldığı da araştırıldı.

İBB, yurt başvuru ücretlerine dair bilgilendirmeyi de paylaştı.

İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuruları 16 Ağustos itibarıyla başlarken 19 Ağustos'ta sona erecek.

Başvuru yapacak olan öğrenciler, "İstanbul Senin" mobil uygulamasından veya yurt.ibb. istanbul sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İSTANBUL ÖĞRENCİ YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Yapılan açıklamaya göre sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak aylık ücret 1.950 TL olacak.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yapılan açıklamaya göre öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı belirtildi.

Şartlar arasında İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması yer alıyor.

İBB İSTANBUL YURTLARI NEREDE, HANGİ SEMTTE?

Kız Öğrenci Yurtlarının bulunduğu yerler şöyle açıklandı:

Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)

Erkek Öğrenci Yurtları ise aşağıdaki gibi belirlendi:

Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)

Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)

Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)

Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)

Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)

Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)