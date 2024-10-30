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İBB pazar desteği başvuruları başladı: Başvuru süreci merak ediliyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:27
İBB pazar desteği başvuruları başladı: Başvuru süreci merak ediliyor

İBB pazar desteği başvurularının başlamasıyla beraber detaylar da belli oldu. Milyonlarca vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen pazar desteğinin başlayacağı tarihi araştırıyor.

İBB​ emeklilere pazar desteği başvuru​ tarihleri İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanmıştı. Bu uygulamayla Adil İstanbul kapsamında dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği verilecek. 

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli emeklilere pazar desteği sağlanacak. İBB pazar desteği başvuru tarihleri ise merak konusu oldu.

İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında olacak. İBB pazar desteği ödemelerinin kasım ve aralık aylarında yapılması bekleniyor.

İBB pazar desteği başvuruları başladı: Başvuru süreci merak ediliyor - 1. Resim

PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Pazar desteğinden faydalanmak isteyen emekliler​, başvurularını  İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden tamamlayacak.

PAZAR DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İBB pazar desteğinden faydalanacak vatandaşlar arasında; İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler yer alıyor.

İBB pazar desteği başvuruları başladı: Başvuru süreci merak ediliyor - 2. Resim

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olunması
60 yaş ve üstü emekli olunması
İstanbul’da ikamet edilmesi
Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması
Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması
Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması

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Kaynak: TGRT Haber
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