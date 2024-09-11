İBB "Sen Oku Diye" eğitim desteği burs başvuruları 11 Eylül'e kadar alınacak

11 Eylül 2024 11:47 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere burs verecek. İBB bursundan faydalanmak isteyenler ise başvurular ne zaman son, şartlar nedir araştırmaya başladı.

Öksüz, yetim ve engelli öğrencilere verilecek olan 3.000 TL'lik bursun başvurularının başladığı duyuruldu.

İhtiyaç sahibi öğrenciler Sen Oku Diye bursu ne kadar, nereden alınır merak ediyordu.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

İBB tarafından şehit çocuğu, öksüz, yetim ve engelli öğrencilere verilecek olan Sen Oku Diye bursunun başvuruları 10 Eylül - 11 Ekim aralığında alınacak. Ekrem İmamoğlu şu sözlerle duyurdu:

''Bu yıl da 100 bin öğrenciye eğitim desteği veriyoruz.

Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin faydalanacağı 3 bin TL'lik eğitim desteğine İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurabilirsiniz.''

İBB SEN OKU DİYE BURS BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

İstanbul'da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocuklarının ilköğretim veya lise öğrencisi olması,

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması,

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi,

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması.

İBB SEN OKU DİYE BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvurular senokudiye.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Adaylar uygulamaya üye olduktan sonra karekod veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapacak.