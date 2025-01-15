İBB toplu taşıma zam sonrası metrobüs, otobüs, metro tam bilet ne kadar oldu? 2025 zamlı fiyatlar

15 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan İBB toplu taşıma zammı sonrasında metrobüs, metro, otobüs fiyatlarında değişiklik yaşandı. Zam sonrasında tam bilet ücreti belli oldu.

İBB zamla beraber minibüs kısa mesafe ve öğrenci fiyatları da değişti

İBB zamla beraber minibüs kısa mesafe ve öğrenci fiyatları da değişti

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İBB​ METROBÜS​, OTOBÜS TAM BİLET NE KADAR OLDU 2025 SON DAKİKA?

Yapılan %35'lik oranda zam sonrası yeni tarifeler şöyle:

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

2024 yılında zam öncesi uygulanan fiyatlar şöyle:

Tam bilet: 20 TL

Öğrenci: 9.76 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL

Öğrenci abonman: 282,5 TL

Tam abonman: 1569 TL

Metrobüs - Tam: 29,68 TL

Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL

Metrobüs - Öğrenci: 9,76 TL

Alınan karar sonrasında ücretlere %35 oranda zam uygulandı. Buna göre tam bilet 27 TL olurken minibüslerde kısa mesafe 25 TL, öğrenci 16 TL, taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ise 135 TL'ye yükseldi.

İBB TOPLU TAŞIMA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, %35 zam talebinde bulundu. Böylece %35 oranda zam uygulanacak.