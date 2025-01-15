İBB toplu taşıma zammı ne zaman itibaren geçerli?

15 Ocak 2025 11:28 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:32

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan %35 zam talebi sonrasında İstanbul'da toplu taşıma fiyatları değişti. Otobüs, metrobüs, marmaray, metro ve taksi ücretlerinde yaşanan zammın geçerli olacağı tarih vatandaşın gündemine yerleşti.

Öğrenci abonman ne kadar oldu? 2025 UKOME toplantısının ardından aylık ücretler belli oldu

Öğrenci abonman ne kadar oldu? 2025 UKOME toplantısının ardından aylık ücretler belli oldu

Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı

Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı

15 Ocak Çarşamba günü toplu taşımaya uygulanan zam sonrasında fiyatlar değişti. Tam ve öğrenci abonman fiyatlarında zamlı fiyat uygulamasının ne zaman başlayacağı da belli oldu.

İBB​ TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

İBB tarafından yapılan zam uygulaması 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 20 Ocak sonrasında toplu taşıma ücretlerine %35 oranda zam gelecek.

Zamlı fiyatlar şöyle:

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

İBB OTOBÜS, METROBÜS ZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrasında fiyat değişikliği olacak. Zamlı fiyatlar 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olurken Marmaray'da tam güzergah Gebze-Halkalı ücreti 59,76 TL oldu.