İBB toplu taşıma zammı ne zaman itibaren geçerli?
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan %35 zam talebi sonrasında İstanbul'da toplu taşıma fiyatları değişti. Otobüs, metrobüs, marmaray, metro ve taksi ücretlerinde yaşanan zammın geçerli olacağı tarih vatandaşın gündemine yerleşti.
15 Ocak Çarşamba günü toplu taşımaya uygulanan zam sonrasında fiyatlar değişti. Tam ve öğrenci abonman fiyatlarında zamlı fiyat uygulamasının ne zaman başlayacağı da belli oldu.
İBB TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
İBB tarafından yapılan zam uygulaması 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 20 Ocak sonrasında toplu taşıma ücretlerine %35 oranda zam gelecek.
Zamlı fiyatlar şöyle:
Tam bilet: 27 TL
Öğrenci: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2,118 TL
İBB OTOBÜS, METROBÜS ZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrasında fiyat değişikliği olacak. Zamlı fiyatlar 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olurken Marmaray'da tam güzergah Gebze-Halkalı ücreti 59,76 TL oldu.