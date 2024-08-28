İBB yurt başvuru sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerini tamamlarken İBB yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Adaylar merakla sonuçları beklerken yurt sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta araştırdı.
İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuruları tamamlanırken sonuçların ne zaman açıklanacağı gündemde yerini aldı.
Ön kayıtlar 28-30 Ağustos aralığında yapılırken yedek liste için bilgilendirme daha sonrasında yapılacak.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16 Ağustos'ta başlayan başvurular 19 Ağustos itibarıyla sona erirken bugün erişime açılacak.
Saat kaçta açıklanacağı henüz belli olmazken gün içerisinde ulaşılması bekleniyor. Ön kayıt 28-30 Ağustos'ta olurken yedek listeden hak kazananlar için bilgilendirme 2-4 Eylül aralığında SMS ile yapılacak.
İBB YURT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?
Yurtta kalmaya hak kazanıp kazanmadığını araştıran öğrenciler, sonuçlara "yurt.ibb istanbul" üzerinden erişilecek.
İBB YURTLARI İSTANBUL'DA NERELERDE VAR?
Kız öğrenci yurtları
Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)
Erkek öğrenci yurtları
Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)
Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)
Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)