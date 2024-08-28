İBB yurt başvuru sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor

28 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:18

Ekrem İmamoğlu 'can suyu geliyor' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşüm koşulları belli oldu: Yüzde 60'ını İBB karşılayacak

Ekrem İmamoğlu 'can suyu geliyor' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşüm koşulları belli oldu: Yüzde 60'ını İBB karşılayacak

İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuruları tamamlanırken sonuçların ne zaman açıklanacağı gündemde yerini aldı.

Ön kayıtlar 28-30 Ağustos aralığında yapılırken yedek liste için bilgilendirme daha sonrasında yapılacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Ağustos'ta başlayan başvurular 19 Ağustos itibarıyla sona erirken bugün erişime açılacak.

Saat kaçta açıklanacağı henüz belli olmazken gün içerisinde ulaşılması bekleniyor. Ön kayıt 28-30 Ağustos'ta olurken yedek listeden hak kazananlar için bilgilendirme 2-4 Eylül aralığında SMS ile yapılacak.

İBB YURT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yurtta kalmaya hak kazanıp kazanmadığını araştıran öğrenciler, sonuçlara "yurt.ibb istanbul" üzerinden erişilecek.

İBB YURTLARI İSTANBUL'DA NERELERDE VAR?

Kız öğrenci yurtları

Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)

Erkek öğrenci yurtları

Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)

Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)

Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)

Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)

Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)

Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)