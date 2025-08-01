İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 İBB yurt başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. Tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler yurt başvurularını da araştırmaya başladı.

İstanbul'da öğrenim görmeyi planlayan öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

İBB yurt başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İBB tarafından geçtiğimiz yıl başvurular 16-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuru sonuçları ise 28 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Bu yılda başvuruların yine aynı tarihler arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili İBB tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından henüz 2025 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. 13 Ağustos tarihinde tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 1 Eylül' kadar sonuçların açıklanması bekleniyor.

Üniversite kayıtları ise bu yıl 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.