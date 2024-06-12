İBB yurt ücretlerine %50 zam yaptı, 1 Eylül'den itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 20:25 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 20:41
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında uygulanan aylık ücretleri %50 artırma kararı aldı. Buna göre, 1300 lira olan ücret, 1 Eylül 2024'ten itibaren 1950 lira olarak güncellenecek. Zam teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarının ücretlerine büyük bir zam yapma kararı aldı.
Meclis'in haziran ayı üçüncü birleşiminde, yurt ücretlerinin yüzde 50 artırılmasını öngören karar oybirliğiyle kabul edildi.
Buna göre, aylık 1300 lira olan yurt ücretleri, 1950 liraya yükselecek.
İBB YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ZAMLANIYOR?
Yeni zam, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
İBB'nin öğrenci yurtlarına son zam tarihi olan 13 Eylül 2023'ten bu yana ilk büyük zam olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: TGRT Haber