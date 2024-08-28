İBB yurtlarına ön kayıt 28-30 Ağustos aralığında olacak

28 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:56

Kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olan yurt ücretleri ile kalacak olan öğrenciler başvuru işlemlerini 16-19 Ağustos aralığında gerçekleştirdi.

Yurt sonuçlarının erişime açılması beklenirken kayıtlar nasıl ve ne zaman yapılacak merak ediliyor.

İBB YURT ÖN KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Bugün erişime açılması beklenen başvuru sonuçlarının ardından asil listede yer alan adaylar ön kayıt işlemlerini 28-30 Ağustos aralığında gerçekleştirirken yedek listede olanlar 2-4 Eylül aralığında SMS ile bilgilendirilecek.

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 yılında yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenciler yurt işlemlerini tamamlamak için bekliyorken İBB sonuçları henüz erişime açılmadı.

28 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.

ÖĞRENCİ YURT ÜCRETİ NE KADAR 2024?

İBB'de sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak aylık ücret 1.950 TL olarak belirlendi.